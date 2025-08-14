Tertenia, sequestrato campeggio abusivo: sigilli anche a discarica illegale

La Procura della Repubblica di Lanusei ha disposto il sequestro preventivo d’urgenza di un’area di circa 6mila metri quadrati in località Foxi Manna, a Tertenia, trasformata in campeggio attrezzato senza alcuna autorizzazione. L’operazione, eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Lanusei, ha messo fine a un’attività abusiva portata avanti per almeno 7 anni dal titolare della ditta “Top Tuning”, Alessandro Melis.

Il terreno, situato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ospitava manufatti e offriva servizi a pagamento ai campeggiatori, nonostante i ripetuti provvedimenti di diniego e le ordinanze di interruzione emesse nel corso degli anni dalle autorità competenti.

Durante le operazioni, i militari hanno posto sotto sequestro anche un’altra area nella disponibilità dello stesso Melis, utilizzata come discarica abusiva con un ingente accumulo di rifiuti di varia natura.

Il provvedimento urgente, firmato dalla Procura, è stato convalidato dal Gip e i Carabinieri hanno completato l’esecuzione il 13 agosto 2025, ponendo i sigilli a entrambe le aree.

