Ballando con le Stelle 2025, non confermato Moreno Porcu: proteste social

Ballando con le Stelle festeggia i suoi 20 anni e Milly Carlucci, alla guida del programma fin dagli esordi, ha lavorato per mesi dietro le quinte per mettere insieme un cast capace di replicare il successo delle passate edizioni. Il talent show di Rai Uno, vero protagonista del sabato sera autunnale, continua a sfidare negli ascolti Mediaset e Maria De Filippi, confermandosi tra i programmi di punta dell’intero palinsesto Rai.

Il cast ufficiale viene svelato via via anche attraverso i social dei concorrenti, con un’importante presenza femminile. Tra i nomi spiccano Andrea Delogu, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Martina Colombari e Barbara D’Urso, che torna in televisione dopo due anni dall’addio a Mediaset. In gara anche Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli e Rosa Chemical. Alcuni nomi, secondo i siti specializzati, sarebbero ancora in trattativa per completare il cast.

Polemica però dal lato dei professionisti che affiancheranno le star. Mancherà infatti il sardo Moreno Porcu, 37 anni, cagliaritano, nel cast nelle ultime tre edizioni e molto apprezzato dal pubblico. Numerosi i messaggi di protesta arrivati dai fan sui social per l’assenza del ballerino isolano, tra i personaggi più amati degli ultimi anni.

