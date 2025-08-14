Baunei, si perde nel sentiero “Selvaggio Blu”: 27enne soccorsa in elicottero

Si tratta di una turista statunitense che si era addentrata nel sentiero dalla giornata di ieri

Una donna statunitense di 27 anni è stata soccorsa questa mattina dai Vigili del Fuoco dopo essersi trovata in difficoltà nel percorrere il sentiero “Selvaggio Blu” a Baunei.

Secondo quanto riferito, l’intervento è avvenuto intorno alle 9.15 grazie all’elicottero Drago 148 che ha recuperato la donna in località Punta ‘e Lattone.

La donna si era addentrata nel percorso dalla giornata di ieri. Oggi il ritrovamento e l’accertamento della sue condizioni: fortunatamente non ha riportato alcuna ferita.

