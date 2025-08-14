Botulino, la Sardegna fa scuola: intensificati i controlli in tutta Italia

Dopo i diversi casi nell'Isola, i Nas hanno intensificato i controlli e negli ultimi giorni hanno sequestrato attrezzature ed alimenti per un valore complessivo di 300mila euro

I casi di botulino individuati in Sardegna negli scorsi giorni hanno fatto scattare un vero e proprio allarme nazionale, che ha portato all’intensificazione dei controlli da parte dei Nas.

Nel mirino sono finiti soprattutto i food track e soprattutto feste e sagre. I dati hanno fatte emergere come i controlli dall’inizio del 2025 siano stati 86, con un’impennata in quest’ultimo periodo, e in 40 casi sono state evidenziate delle irregolarità.

In totale ci sono stati sequestri per oltre 600mila euro e di questi, circa 300mila riguardano gli interventi degli ultimi giorni.

