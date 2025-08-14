Stefano De Martino ritrova l’amore in Sardegna: fotografato insieme a Caroline

La Sardegna si conferma essere l’isola degli innamorati. Dopo i baci tra Belen e Nicolò De Tomassi, anche Stefano De Martino sembrerebbe aver ritrovato l’amore.
Il noto conduttore televisivo è stato fotografato dal settimanale Chi mentre trascorreva il suo tempo, in modo intimo, con Caroline Tronelli.
Nei giorni scorsi erano state numerose ipotesi di un flirt tra i due, che ora hanno trovato conferma. I due in realtà non hanno ancora ufficializzato la loro relazione, ma ormai non sembrano esserci più dubbi.
Oltre alle foto infatti, negli scorsi giorni degli hacker hanno avuto accesso alle telecamere di videosorveglienza della casa di Tronelli, rubando dei video che immortalavano scene di vita quotidiana tra i due.
