Cagliari, impegno straordinario dei Carabinieri per Ferragosto

"L’obiettivo è quello di assicurare una presenza capillare che possa rassicurare ed esprimere vicinanza al cittadino e turista" ha affermato il generale Luigi Grasso

Sono un centinaio i Carabinieri che verranno impiegati in tutta la Provincia di Cagliari in occasione di Ferragosto per il controllo del territorio.

Il Comandante Provinciale Carabinieri di Cagliari ha disposto una serie di attività di prevenzione ed eventuale contrasto alla criminalità, specie di natura predatoria, che vanno dai servizi in spiaggia, ai controlli ai locali, dalle pattuglie nei centri abitati a mirate azioni antidroga, dalla sicurezza stradale alle verifiche in mare.

Una straordinaria intensificazione dei servizi che riguarderà i territori di tutte le otto Compagnie e delle 85 Stazioni Carabinieri, con impiego anche dei reparti speciali, dell’elicottero e delle imbarcazioni. Grande attenzione sarà riposta anche all’ambiente ed alle verifiche, con militari del Nas, degli alimenti e delle condizioni sanitarie di attività di intrattenimento e ristorazione.

“Ho chiesto ai Carabinieri del Comando Provinciale un impegno straordinario per questi giorni di ferragosto, l’obiettivo è quello di assicurare una presenza capillare che possa rassicurare ed esprimere vicinanza al cittadino e turista” ha affermato il Comandante Provinciale, generale Luigi Grasso.

