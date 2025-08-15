Alessandro Manfredi, la Sardegna e il Natural Bodybuilding | Audiointervista

Alessandro Manfredi, classe 1969, dopo 4 anni di stop dalle competizioni ha deciso di rimettersi in gioco: su Cagliaripad ci racconta il trasferimento in Sardegna e la sua filosofia Natural

Alessandro Manfredi, classe 1969, lombardo trapiantato in Sardegna, di fermarsi non ne ha nessuna voglia. “Dopo 4 anni di stop dalle competizioni ho deciso di rimettermi in gioco e risalire sul palco a 55anni” racconta a Cagliaripad.

Manfredi ha in curriculum 2 titoli italiani in Fbbn e Nbfi, un Campionato del Mondo a Miami nel 2014, un 3° posto al Campionato del Mondo di Boston 2019 Wnbf, un 4° posto nel 2020 a Los Angeles e un 5° posto al Campionato del Mondo a New York nel 2021. Tutte le competizioni in categorie middle weight fino a 80kg.

“Pratico sport da quando avevo 6 anni e diversi sport anche a livello agonistico – racconta – Ho fatto della mia passione anche il mio lavoro. Ho lavorato per anni a Milano in club di prestigio allenando come personal trainer anche personaggi dello spettacolo da Simona Ventura, Martina Colombari, Anna Oxa, Dolce Gabbana“.

Manfredi spiega la sua scelta di vita sportiva: “Da 15 anni sono un atleta di Natural Bodybuilding. La scelta delle federazioni Natural, ovvero senza l’uso di nessun tipo di farmaco e dove sono sotto stretto controllo di esami anche durante l’anno, è sempre stata una filosofia personale che ho sempre sposato e condiviso, ed è anche sempre stata una sorta di lotta per cercare di promuovere uno sport sano e pulito”.

A settembre tornerà sul palco della Fcfn, Federazione di Natural Bodybuilding, con la prima competizione che sarà a Vicenza, per poi accedere al Campionato Italiano a fine settembre a Bologna. Se avanzerà nella competizione otterrà l’accesso al Campionato Europeo a Monaco, per poi finire a novembre 2025 con il Campionato del Mondo in Texas a Houston.

Un ritorno alle competizioni accompagnato da una preparazione in Sardegna, terra dove ha deciso di stabilirsi anche con il suo lavoro e che ora sente come casa sua. Di questa sua nuova avventura e del suo legame con l’Isola ne parliamo nella nostra audiointervista:

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it