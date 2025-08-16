Magistrato insulta Zedda, Deidda (FdI): “Libero pensiero, a sinistra doppiopesismo”

Non si placa la polemica sul caso del magistrato che avrebbe insultato il sindaco Massimo Zedda durante una cena. L’episodio, reso noto dalla consigliera regionale del Pd Camilla Soru, è finito in Parlamento con un’interrogazione del senatore Marco Meloni al ministro Nordio, ma dal centrodestra arrivano critiche per l’azione dem.

“In Sardegna capita che una consigliera regionale del Pd abbia sollevato un polverone per aver sentito in un ristorante un magistrato, evidentemente lo conosceva, seduto a un tavolo vicino, insultare e minacciare il sindaco di Cagliari” scrive sui social il deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda.

“Ma è lecito che un magistrato non possa esprimere il proprio libero pensiero, nemmeno durante un pranzo privato? Ricordo bene quando altri magistrati, in convegni associativi o assemblee pubbliche, esprimevano giudizi ben più severi nei confronti di esponenti del centrodestra. Se questo magistrato, invece del sindaco Zedda, avesse parlato di Giorgia Meloni, avrebbe suscitato questo scandalo? La sinistra dimostra ancora una volta di usare due pesi e due misure, reagendo solo quando si sente direttamente colpita”.

Deidda conclude. “Sono curioso di vedere come il ministro Nordio potrà intervenire per una conversazione captata da orecchie indiscrete in un ristorante e se quello percepito furtivamente dall’esponente del Pd siano corrispondenti alla realtà o frutto di male interpretazione, frutto del caso o volutamente perché quel magistrato è inviso alla sinistra? A pensar male si fa peccato ma…!”.

