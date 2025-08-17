Dopo lo scontro, il mezzo è rimbalzato al centro della strada, che è stata chiusa per favorire l'intervento dei soccorsi

Arzachena, furgone si ribalta e si schianta su guardrail: conducente in ospedale

Nel pomeriggio di ieri nell’area di Arzachena, intorno alle 18, il conducente di un furgoncino ha perso il controllo del suo mezzo che è rapidamente uscito fuori dalla carreggiata, andando ad impattare sul cordolo della strada.

Il mezzo si è poi ribaltato più volte finendo su un guardrail e, a seguito dello scontro, terminando la sua corsa al centro della strada.

Sul luogo, località Micalosu sulla strada provinciale che collega Arzachena e Cannigione, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno prestato soccorso al conducente.

L’uomo è stato poi trasportato in ospedale dal personale del 118, mentre la strada è stata chiusa al traffico per qualche tempo, in modo da semplificare l’intervento delle forze in campo.

