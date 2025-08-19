Cagliari, fuga di gas da bombola Gpl: evacuate 9 famiglie

Sono 9 le famiglie che sono state temporaneamente allontanate fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza

Grande apprensione nella serata del 18 agosto a Cagliari per una copiosa fuga di gas Gpl proveniente da una bombola ad uso domestico. La fuoriuscita sembrerebbe causata da un guasto all’impianto.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento Porto di Cagliari, che ha messo in sicurezza l’edificio interessato.

Per precauzione, 9 famiglie residenti nello stabile sono state temporaneamente evacuate e assistite durante le operazioni di bonifica. Dopo oltre un’ora di ventilazione forzata e accurati controlli strumentali, è stato certificato il ritorno a condizioni di piena sicurezza. Le famiglie hanno potuto così fare rientro nelle rispettive abitazioni senza ulteriori conseguenze.

