Siurgus Donigala, spari contro una casa: ferito un uomo

Alta tensione nella notte scorsa a Siurgus Donigala. Intorno alle 2, alcuni ignoti hanno esploso diversi colpi di pistola contro la porta d’ingresso di un’abitazione nel centro del paese.

La casa è quella di un 35enne del luogo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per una rapina in concorso risalente allo scorso aprile. I proiettili, sparati ad altezza d’uomo, sembravano indirizzati proprio verso di lui.

Al momento dell’agguato, l’uomo non si trovava all’interno dell’abitazione ma poco fuori, in compagnia di un conoscente. Quest’ultimo è rimasto lievemente ferito a un braccio, probabilmente colpito da schegge provocate dall’impatto dei proiettili, ed è stato trasportato all’ospedale Brotzu per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Dolianova, che hanno effettuato i rilievi tecnici e avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.

L’attività investigativa prosegue con la massima attenzione, anche per verificare eventuali collegamenti con la posizione giudiziaria del 35enne.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it