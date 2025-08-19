Valeria Marini, il ricordo commosso dell’amico Pippo Baudo: “Mi proteggeva”

La showgirl sarda ha ricordato lo storico conduttore scomparso sabato a 89 anni, con cui ha condiviso alcuni momenti cult della televisione italiana

“Un innovatore, un comandante. Ha portato un modo nuovo di fare televisione”. Così la showgirl sarda Valeria Marini ha ricordato Pippo Baudo, storico conduttore scomparso sabato a 89 anni.

“Mi dava sempre consigli” ha proseguito durante un’ospitata al programma di Rai 1 “Estate in Diretta”. “A me piaceva moltissimo stare con Pippo, in scena, fuori scena, in diretta. Perché lui era molto protettivo. Era protagonista, ma ti lasciava essere protagonista per esprimerti. Però ti proteggeva e ti sentivi super sicura”.

Marini ha anche ricordato di non essere stata scoperta da lui, a differenza di tantissimi volti noti, ma da Pingitore, “con cui per altro Pippo aveva un rapporto stupendo”. Poi un po’ di commozione quando scorrono le immagini dei loro duetti sul piccolo schermo, dove entrambi, in modi diversi, hanno fatto la storia della televisione italiana. “Amiamo tutti Pippo, lo amiamo e lo ameremo per sempre”.

