Bruno Barbieri innamorato della Sardegna: “Viaggio spettacolare, ci rivedremo!”

Lo chef in questi giorni ha sperimentato e raccontato la vera essenza dell'Isola, rimanendone ammaliato: "È stato pazzesco"

Un viaggio di piacere, ma anche di approfondimento della storia, della cultura e della cucina della Sardegna. Bruno Barbieri in questi giorni di vacanza non ha solamente visitato dei luoghi, ma ha voluto fare esperienza del vero cuore dell’Isola.

Così, a viaggio concluso, ha tirato le somme con un post pubblicato sui suoi profili social in cui ha voluto ringraziare la Sardegna e tutti coloro che ha incontrato in questi giorni.

“Ragaz, che viaggio spettacolare… la Sardegna mi ha accolto con un’ondata di calore e ospitalità: tutte le persone che ho incontrato mi hanno fatto sentire davvero a casa” ha scritto il noto chef.

“Anzi, ci hanno fatto sentire…perché anche questa vacanza l’abbiamo vissuta insieme: vi ho portati con me in ogni angolo, e voi mi avete dato consigli, suggerimenti e curiosità preziose – prosegue – Mi avete scritto ringraziandomi per aver raccontato la Sardegna autentica. Grazie Sardegna, è stato pazzesco… son sicuro che ci rivedremo!”

