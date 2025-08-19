Sassari, paziente in pericolo di vita trasferita nella penisola in elicottero

Si tratta di una paziente in assistenza extracorporea che era ricoverata al Santissima Annunziata, ma le cui condizioni si erano aggravate

Una paziente ricoverata al Santissima Annunziata di Sassari collegata ad un sistema di assistenza extracorporea (Ecmo artero-venoso) è stata trasferita con l’elisoccorso in un Centro di riferimento di III livello della penisola.

Le sue condizioni infatti si erano aggravate a causa di alcune complicanze che ne avevano messo a rischio la vita. Così è stato messo in moto l’elicottero Aw139 dell’elisoccorso di Olbia che ha poi trasferito la paziente nell’altro ospedale.

“A bordo dell’elicottero – si legge in una nota – un team multidisciplinare di Areus e Aou di Sassari ha trasportato in sicurezza la paziente verso l’ospedale di destinazione con un volo della durata di circa tre ore”.

