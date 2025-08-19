Sassari, paziente in pericolo di vita trasferita nella penisola in elicottero

Una paziente ricoverata al Santissima Annunziata di Sassari collegata ad un sistema di assistenza extracorporea (Ecmo artero-venoso) è stata trasferita con l’elisoccorso in un Centro di riferimento di III livello della penisola.
Le sue condizioni infatti si erano aggravate a causa di alcune complicanze che ne avevano messo a rischio la vita. Così è stato messo in moto l’elicottero Aw139 dell’elisoccorso di Olbia che ha poi trasferito la paziente nell’altro ospedale.
“A bordo dell’elicottero – si legge in una nota – un team multidisciplinare di Areus e Aou di Sassari ha trasportato in sicurezza la paziente verso l’ospedale di destinazione con un volo della durata di circa tre ore”.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it