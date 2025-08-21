Uta, ustionato da una stufa: il 69enne resta gravissimo

L’uomo, avvolto dalle fiamme durante la manutenzione, era stato trasferito d’urgenza al Centro grandi ustionati di Sassari dove lotta tra la vita e la morte

Restano gravissime le condizioni del 69enne di Uta rimasto gravemente ustionato nel pomeriggio di ieri mentre eseguiva lavori di manutenzione a una stufa nella sua abitazione di via Stazione. L’uomo si trova ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove era stato trasportato in elicottero per le gravi ferite riportate.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto mentre il pensionato utilizzava un liquido infiammabile per pulire l’apparecchio. Per cause ancora da chiarire, si è sprigionata una violenta fiammata che lo ha avvolto dal bacino in giù, causandogli ustioni estese.

I primi soccorsi sono stati prestati dalla moglie e dal figlio, che hanno immediatamente allertato il 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata che ha stabilizzato l’uomo prima del trasferimento alla base Areus di Cagliari e del successivo volo verso Sassari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it