Dazi Usa, Confagricoltura avverte: “Vini e formaggi sardi comparti solidi, ma…”

La conferma dell’introduzione dei dazi Usa al 15% sui prodotti agroalimentari europei preoccupa il mondo agricolo italiano e, in particolare, le eccellenze sarde. A lanciare l’allarme è Stefano Taras, presidente di Confagricoltura Sardegna, che sottolinea come “a pagare le conseguenze saranno anche le produzioni di eccellenza isolane, dal vino al Pecorino Romano”.

I settori, solo verso il mercato americano, sviluppano un giro d’affari di circa 200 milioni di euro. “Pecorino romano e vino regionale – ha proseguito Taras – sono comunque dei comparti solidi che, negli ultimi anni, sono riusciti a portare a casa e a consolidare posizioni di mercato importanti in nord America e che hanno tutte le energie necessarie per affrontare emergenze come quella dei nuovi dazi. Certo è che dobbiamo lavorare, tra i portatori di interesse privati e istituzionali, affinché non si alimentino timori e speculazioni capaci di rendere questo passaggio ancora più gravoso e pericoloso”.

Il presidente di Confagricoltura Sardegna chiede un’azione forte a livello europeo: “Le possibilità di rinegoziazione sono aperte: per questo chiediamo al Governo di intervenire subito per tutelare le nostre economie in sede Ue”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it