Cagliari, stop a vetro e lattine nei pressi dell’Unipol Domus durante le partite

In vista dell’inizio del campionato di Serie A, il Comune di Cagliari ha emesso una nuova ordinanza per regolamentare la vendita di bevande in prossimità dello stadio Unipol Domus. L’ordinanza n. 44/2025, firmata dalla vicesindaca Maria Cristina Mancini, vieta la vendita da asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro o in lattine durante le partite.
La misura entrerà in vigore a partire da domenica 24 agosto, in occasione della prima partita del Cagliari contro la Fiorentina. Il divieto sarà attivo per tutte le partite del campionato di Serie A (stagione 2025/2026), di Coppa Italia, e per eventuali recuperi o amichevoli che si terranno nello stadio. L’ordinanza prevede che il divieto decorra da due ore prima dell’inizio delle partite fino a due ore dopo la loro conclusione.
L’obiettivo è prevenire disordini e garantire la sicurezza dei tifosi e dei residenti nelle aree limitrofe allo stadio.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it