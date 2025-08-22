Dinamo Sassari, ufficiale il grande ritorno di Achille Polonara

Achille Polonara torna alla Dinamo Sassari. Il club ha annunciato ufficialmente di aver raggiunto un accordo per il ritorno del 33enne cestista marchigiano, che attualmente sta affrontando la battaglia più importante della sua vita: la lotta contro la leucemia mieloide, diagnosticatagli a giugno.

“Non vedo l’ora di riabbracciarvi tutti”, le prime parole di Polonara, che ritrova la Sardegna dopo sei stagioni ai vertici del basket europeo con le maglie di Baskonia, Fenerbahce, Efes, Zalgiris Kaunas e Virtus Bologna.

Il club biancoblù ha sottolineato come questa firma rappresenti non solo un ritorno tecnico, ma anche un forte segnale umano: “Crediamo fermamente nel percorso di recupero di Achille e nel suo contributo tecnico e umano. Polonara è ancora uno dei giocatori italiani più apprezzati a livello internazionale”, si legge nella nota.

Determinante nel buon esito dell’accordo il legame personale con il presidente Stefano Sardara, l’ad Francesco Sardara e il direttore generale Jack Devecchi. Polonara aveva vestito la maglia della Dinamo tra il 2017 e il 2019, conquistando la Fiba Europe Cup e sfiorando lo scudetto. Ora, una volta ripresosi, potrà riprendere il percorso in biancoblù in un ambiente familiare.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it