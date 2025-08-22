Maxi-sequestro di marijuana nel Nuorese: 1.600 piante scoperte a Lodine

La Polizia di Stato ha colpito un'altra piantagione di marijuana nel Nuorese, territorio sempre più soggetto alle coltivazioni di cannabis illegale

Proseguono i servizi antidroga disposti dal Questore di Nuoro. Dopo l’arresto di due uomini a Fonni lo scorso 26 luglio, gli agenti del commissariato di Gavoi e della Squadra Mobile di Nuoro hanno individuato e sequestrato una maxi-piantagione di marijuana composta da circa 1.600 piante di medie dimensioni, tutte in fase di infiorescenza.

Il ritrovamento è avvenuto nelle campagne di Lodine, in località Puddis, in una zona impervia e nascosta dalla fitta vegetazione. Dai primi accertamenti, le infiorescenze presentavano un contenuto di Thc 15 volte superiore alla soglia legale consentita.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Nuoro, hanno portato all’identificazione di 4 persone denunciate, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per risalire ai produttori della sostanza stupefacente.

