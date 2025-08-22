Settimo caso di Febbre del Nilo: contagiato un 62enne di Terralba

Le sue condizioni di salute sono giudicate buone, è attualmente ricoverato nel reparto di Neurologia dell'ospedale Brotzu di Cagliari

Un uomo di 62 anni, originario della zona di Terralba, è stato diagnosticato con il virus della West Nile (Febbre del Nilo), diventando il settimo caso umano registrato nel 2025 nella provincia di Oristano. L’uomo, le cui condizioni di salute sono giudicate buone, è attualmente ricoverato nel reparto di Neurologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari.

A seguito della diagnosi, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, guidato dalla dottoressa Maria Valentina Marras, ha subito attivato le procedure di emergenza previste dal protocollo.

Queste includono un’indagine epidemiologica per tracciare i possibili focolai del virus e una disinfestazione approfondita in un raggio di 200 metri dall’abitazione del paziente, per contenere la diffusione dell’infezione.

