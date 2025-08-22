Panico a Oliena, 29enne accoltellato all’addome: è in gravi condizioni

Le indagini sono state avviate subito, ma il ferito non ha saputo fornire dettagli sull'aggressione

Un ragazzo di 29 anni è stato accoltellato questa mattina, 22 agosto, nel corso principale di Oliena. Il giovane è stato colpito due volte all’addome ed è attualmente ricoverato in ospedale per accertamenti.

L’allarme è stato lanciato al 112 intorno alle 7:30, quando il giovane è stato trovato in strada in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti immediatamente il 118, che ha fornito i primi soccorsi, e i Carabinieri di Oliena e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Nuoro.

Le indagini sono state avviate subito, ma il ferito non ha saputo fornire dettagli sull’aggressione. I Carabinieri stanno ora esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile.

