Morto Matteo Lai, il 18enne vittima dell’incidente di Ferragosto a Tasonis

Non ce l’ha fatta Matteo Lai, il giovane di 18 anni di Sinnai rimasto gravemente ferito in un incidente in scooter avvenuto il giorno di Ferragosto nella borgata di Tasonis.

Il ragazzo era stato ricoverato all’ospedale Brotzu in prognosi riservata per le gravi ferite alla testa riportate nello schianto. Nonostante i medici abbiano tentato tutto il possibile, la situazione è precipitata e questa mattina è arrivata la notizia del decesso, che si è subito diffusa a Sinnai lasciando la comunità sconvolta.

Secondo quanto ricostruito, Matteo stava rientrando a casa quando ha perso il controllo dello scooter, finendo in una cunetta. A dare l’allarme era stato un altro giovane che, notando una scarpa sulla carreggiata, si era fermato e aveva scoperto il 18enne ferito ai margini della strada. Trasportato d’urgenza al Brotzu e sottoposto a un intervento chirurgico, il giovane non è riuscito a sopravvivere alle gravi lesioni.

In lutto anche il paese di Capoterra, dove Matteo giocava per gli Amatori Rugby Capoterra. Proprio la società sportiva aveva lanciato sui social un messaggi di vicinanza a lui e alla famiglia per la battaglia in ospedale.

