Movida sicura a Cagliari, maxi controlli dei Carabinieri soprattutto alla Marina

Nella serata di ieri e fino alle prime ore del mattino, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno eseguito un vasto servizio di controllo nelle zone più frequentate della città per garantire sicurezza durante la movida estiva.

Il dispositivo ha visto l’impiego di numerose pattuglie della Compagnia di Cagliari, supportate dalle unità cinofile antidroga. Le verifiche si sono concentrate nelle aree dei locali di intrattenimento e nei principali punti di ritrovo giovanili, in particolare nel quartiere Marina.

Nel corso dell’operazione sono state identificate oltre 200 persone, controllati diversi esercizi pubblici e numerosi veicoli in transito sulle arterie principali. L’attività si è conclusa senza criticità né episodi di illegalità.

