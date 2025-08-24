Caso Gioele Putzu, un anno senza risposte: la famiglia chiede giustizia

Sono trascorsi quasi 12 mesi dalla morte di Gioele Putzu, ma la famiglia non ha ancora ricevuto spiegazioni ufficiali. Come riportato da Sassari Oggi, i genitori continuano ad attendere notizie dalla magistratura, mentre da indiscrezioni emergerebbe che la Procura di Sassari avrebbe impresso un nuovo impulso alle indagini. Tuttavia, nessuna comunicazione formale è giunta ai legali della parte civile, che ora chiedono chiarezza.

La tragedia ha scosso profondamente Olbia, città in cui il piccolo viveva, e Ozieri, teatro dell’incidente. Gioele stava giocando in un campetto comunale del quartiere San Nicola insieme ad alcuni amici, aspettando il concerto del suo idolo Fedez che si sarebbe esibito poco dopo. Ma una porta da calcetto, non ancorata al suolo, gli è crollata addosso. Il peso della struttura ha causato lo schiacciamento del torace e una grave lesione cardiaca, risultata fatale.

Le verifiche iniziali accertarono che l’impianto era accessibile nonostante non fossero in programma né allenamenti né gare. I carabinieri della Compagnia di Ozieri effettuarono rilievi e acquisirono documenti in Municipio, ma da allora le informazioni sono state frammentarie. Restano però aperti ancora tanti interrogativi sulle responsabilità. La famiglia vuole giustizia.

