Elmas, panico sulla 130: auto distrutta dalle fiamme

Paura nel primo pomeriggio sulla Statale 130, all’altezza del chilometro 8 a Elmas. Intorno alle 14.30 un’autovettura in transito è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre percorreva l’arteria stradale. Il rogo, oltre a distruggere il veicolo, ha interessato anche la vegetazione circostante, in particolare un canneto e alcune sterpaglie, generando una densa colonna di fumo visibile a distanza.

Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari, supportata da un’autobotte per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. In via precauzionale sono giunti anche un’ambulanza del 118 e una squadra Anas, incaricata del ripristino della carreggiata. Fortunatamente non si registrano feriti.

Gli uomini del 115 hanno avviato le verifiche per stabilire le cause del rogo, che restano al momento da accertare.

