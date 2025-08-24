Cagliari-Fiorentina 1-1, la riprende Luperto allo scadere!

Il Cagliari pareggia nella prima giornata di campionato dopo una gara giocata a testa alta: decidono i gol di Mandragora e Luperto

Il Cagliari pareggia nella prima gara di campionato contro la Fiorentina. All’Unipol Domus finisce 1-1 e a decidere la sfida sono i gol di Mandragora e Luperto.

Buon Cagliari nel primo tempo, con la squadra di Pisacane per nulla intimorita dalla qualità degli avversari. Pressing alto e tanta cattiveria agonistica che mettono spalle al muro Kean e compagni. Prima grande occasione per il Cagliari al 22′, su un corner battuto bene da Esposito: di testa sul primo palo spunta Folorunsho, ma salvataggio viola sulla linea. Poi qualche iniziativa sarda poco precisa, ma a mostrare comunque una squadra propositiva.

Nel secondo tempo il copione non cambia, con il Cagliari che al 55′ va vicino al vantaggio con Borrelli, che non trova la porta dopo uno scarico di Obert. Al 68′ però arriva il vantaggio viola, con il gol di Mandragora che si libera di Mina e di testa batte Caprile. Il Cagliari prova a rispondere e si butta in attacco nel finale di gara, dove però sembra non riuscire a trovare la rete del pari. Al 94′ però è Luperto a trovare l’1-1 con uno stacco di testa imperioso su un calcio di punizione ben calibrato di Gaetano.

Termina 1-1, ma per Pisacane le indicazioni positive sono tante.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it