Dopo Santadi, grosso incendio anche a Carbonia: Sulcis sotto assedio

Nella notte era divampato un enorme incendio a Santadi, che Vigili del Fuoco, Forestale e Protezione Civile sono riusciti a domare solamente in tarda mattinata. Tuttavia, proprio in quelle ore è scoppiato un altro rogo, ma questa volta a Carbonia.

Sulcis dunque sotto assedio a causa gli incendi, mentre si resta in attesa di capire se si tratti o meno di roghi dolosi.

Ad ogni modo, in questi istanti il Corpo Forestale sta intervenendo a Pod.e S.Angela per gestire le operazioni di spegnimento. Sul posto è presente anche un elicottero arrivato dalla base del Marganai.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it