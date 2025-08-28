Diga Cumbidanovu, via libera dalla Regione per completamento dell’opera

La Giunta regionale, su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, ha approvato una delibera che autorizza la coltivazione (attività estrattiva) di due cave a Orgosolo.

L’iniziativa ha un costo di circa 2,46 milioni di euro, interamente finanziati dalla Regione, e mira a fornire i materiali necessari per il completamento della diga di Cumbidanovu.

L’autorizzazione all’attività estrattiva è finalizzata alla produzione di calcestruzzo e altri materiali per le opere accessorie dello sbarramento. Le due cave, posizionate in aree che saranno sommerse dal futuro invaso, avranno un carattere esclusivamente temporaneo. Il via libera della Giunta rappresenta un passo cruciale verso il completamento di un’opera strategica per il territorio.

