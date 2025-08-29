Adsp Sardegna, il Mit chiede l’intesa alla Regione per la nomina di Bagalà

Dopo le contestazioni al decreto ministeriale, è lo stesso Mit a cercare di risolvere la situazione chiedendo l'intesa alla Regione

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato una richiesta di intesa alla Presidente della regione Sardegna, Alessandra Todde, per la nomina di Domenico Bagalà come presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna.

Si tratta di una procedura prevista dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, la quale stabilisce che la nomina dei presidenti delle Autorità di Sistema portuale debba avvenire con decreto del ministro, d’intesa con il presidente della Regione interessata.

L’iniziativa è nata dopo gli ostacoli emersi per la nomina stessa di Bagalà. Inizialmente, infatti, era stata contestata la validità del decreto ministeriale con cui il nuovo presidente era stato nominato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it