Quartu, incontro tra sindaco e carabinieri: dialoghi sulla sicurezza cittadina

Il sindaco di Quartu Sant’Elena ha fatto visita alla Compagnia dei Carabinieri, per ringraziare i militari per il loro impegno nel garantire la sicurezza della città. L’incontro, avvenuto in un clima di grande cordialità, è stato un’occasione per il Comandante della Compagnia, Maggiore Michele Cerri, per illustrare le principali attività svolte negli ultimi mesi.

Il primo cittadino ha rimarcato l’importanza della Stazione temporanea di Flumini, che quest’anno ha prolungato la sua attività per un periodo più lungo, fornendo un punto di riferimento fondamentale per residenti e turisti. Durante l’incontro è emersa l’importanza di rafforzare la videosorveglianza urbana, che rappresenta un valido deterrente per i reati e un prezioso strumento di supporto alle indagini.

Per sostenere il lavoro svolto, il Comando Generale dell’Arma ha assegnato un nuovo ufficiale alla Compagnia di Quartu Sant’Elena. L’arrivo del nuovo ufficiale, a breve, permetterà di rafforzare ulteriormente la capacità operativa.

L’impegno dei Carabinieri di Quartu è stato notevole, con quasi 4.000 interventi gestiti nel periodo estivo (da giugno ad agosto), che hanno portato a 36 arresti e 176 denunce a piede libero. Inoltre, sono stati effettuati più di 1.300 servizi di pattuglia, con l’impiego di quasi 2.000 militari. Le statistiche mostrano un quadro complesso, con 42 incidenti stradali, di cui quattro mortali.

