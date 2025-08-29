Sardegna, 10 incendi nella giornata odierna: paura nelle campagne di Padria

Sia lì che a Burgos è stato necessario l'intervento di mezzi della flotta aerea regionale

Sono stati 10 gli incendi divampati quest’oggi in Sardegna e spenti dalle squadre regionali. Per due di questi è stato però necessario l’intervento di mezzi aerei della flotta regionale.

Uno è divampato nel comune di Burgos, in località R. Truveinerva. Sul posto sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bono e Burgos e i Barracelli di Burgos. Oltre a loro un elicottero proveniente dalla base di Anela.

Il secondo invece è stato quello di Padria che ha destato grande preoccupazione. L’incendio infatti ha distrutto una vasta area di campagna in località C. Saldiga. Sul posto sono intervenute due squadre dell’ Agenzia Forestas dei cantieri di Giave e Cossoine e i Barracelli di Padria e Pozzomaggiore. In loro supporto è poi intervenuto anche un elicottero arrivato dalla base di Bosa.

