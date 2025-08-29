Cagliari: Idrissi e Palestra convocati con l’U21

È tempo di convocazioni in Nazionale, vista l’imminente sosta, e sono diversi i giocatori del Cagliari che partiranno per rappresentare la propria nazione.

Tra questi ci sono anche Idrissi e Palestra che sono stati convocati dal commissario tecnico Silvio Baldini in U21. Oltre a loro, anche Zito Luvumbo, Joseph Liteta e Adam Obert sono stati chiamati rispettivamente dall’Angola, dallo Zambia e dalla Slovacchia.

Convocato invece in Nazionale U18 il giovanissimo Luca Costa della Primavera.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it