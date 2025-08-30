Cagliari, oltre 700 persone identificate: la Polizia stringe su criminali e spacciatori

Oltre 700 persone e 100 veicoli sono stati identificati in una settimana, portando a diverse denunce e arresti

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli a Cagliari e sul litorale del Poetto, con un’importante operazione mirata al contrasto della criminalità diffusa. Oltre 700 persone e 100 veicoli sono stati identificati in una settimana, portando a diverse denunce e arresti.

In un’operazione nel quartiere di Stampace, gli agenti della Squadra Mobile hanno scoperto un pub che fungeva da luogo di ricettazione. Un noto pregiudicato cagliaritano e la madre della titolare sono stati arrestati, e sono stati sequestrati decine di oggetti rubati, tra cui orologi, gioielli, biciclette e una divisa storica. Nel quartiere di Sant’Elia, un’altra operazione ha portato al sequestro di 4 kg di marijuana.

Un’altra operazione congiunta di Squadra Mobile, Volanti e Polizia Stradale ha portato all’arresto di un pluripregiudicato di 36 anni, titolare di una carrozzeria e autonoleggio ad Assemini non registrato. All’interno di una sua auto, è stato trovato un fucile calibro 12 con la matricola abrasa e numerose munizioni, che è risultato rubato. L’uomo è stato arrestato e si trova ora in custodia cautelare in carcere.

L’impegno della Polizia ha portato anche alla denuncia di circa 20 persone per reati che vanno dalla rapina allo spaccio, e al foglio di via obbligatorio per un uomo con precedenti. Queste operazioni, che si aggiungono ai continui controlli sul territorio, dimostrano l’attenzione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza della città e prevenire i reati.

