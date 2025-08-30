Incidente tra Bauladu e Paulilatino, auto sbanda e finisce fuori strada

Un incidente stradale si è verificato ieri sera, intorno alle 20, sulla Statale 131, al chilometro 113, tra Bauladu e Paulilatino, nei pressi di Santa Cristina. Un’utilitaria, che viaggiava in direzione Sassari, ha perso il controllo ed è uscita di strada.

Nonostante la dinamica dell’incidente, le persone a bordo del veicolo sono rimaste illese. I Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, il servizio di soccorso del 118 e il soccorso stradale sono intervenuti sul posto per la messa in sicurezza dell’area e i rilievi.

Le indagini sono in corso per accertare le cause che hanno provocato l’incidente.

