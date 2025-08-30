Monserrato, follia al supermercato: gli rifiutano un reso, lui fa a pezzi la merce

Gli rifiutano un reso, ma lui non la prende per niente bene. È stato identificato e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Monserrato il responsabile di un episodio di danneggiamento avvenuto lo scorso 11 agosto in un supermercato della zona.

Secondo quanto ricostruito dai militari, un 74enne pensionato, residente del posto, si sarebbe introdotto tra gli scaffali dell’esercizio commerciale e, armato di coltello, avrebbe danneggiato diversi prodotti alimentari, tra cui frutta, verdura e confezioni di carne, per un danno complessivo stimato in circa 160 euro.

La titolare del punto vendita aveva sporto denuncia subito dopo l’accaduto. Le indagini, avviate a metà mese, hanno permesso di risalire all’autore grazie alle immagini di videosorveglianza, che hanno immortalato l’intera scena.

L’uomo, deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato, ha ammesso i fatti, spiegando di aver agito in preda alla rabbia: qualche giorno prima aveva chiesto la sostituzione di un prodotto acquistato, ricevendo un rifiuto, e questo lo avrebbe spinto al gesto di protesta.

