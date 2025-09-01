Spari in strada a Serri, convalidato l’arresto di un 73enne per tentato omicidio

Convalidato l’arresto in carcere dell’uomo che ha scatenato il panico a Serri lo scorso 28 agosto. Il 73enne era stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e porto di arma clandestina. Secondo quanto ricostruito, il pensionato avrebbe aperto il fuoco in strada contro un 49enne del posto, utilizzando un fucile con matricola abrasa. Il movente dell’aggressione è ancora al vaglio degli inquirenti.

La vittima, raggiunta dai colpi, era stata immediatamente trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni restano gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo le operazioni di Polizia Giudiziaria, l’indagato era stato tradotto nella Casa Circondariale di Uta, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il 30 agosto, il Gip del Tribunale di Cagliari ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it