Cagliari, falsificava carte di pagamento: divieto di soggiorno per un 39enne

Un uomo di 39 anni, residente nel Sud Sardegna e già noto alle Forze dell’ordine, è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di soggiorno a Cagliari per tre anni. Il provvedimento, proposto dal Questore e valutato dall’Autorità Giudiziaria, è scattato in seguito a una lunga istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine.

Il soggetto, con precedenti che spaziano dai reati contro il patrimonio a quelli in materia di armi e stupefacenti dal 2009, era già destinatario di un avviso orale del Questore. Nel corso del 2024 era stato più volte denunciato dalla Squadra Volanti per ricettazione e per l’indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento non in contanti, episodi commessi nel territorio di Cagliari.

Ritenuta accertata la pericolosità sociale e i requisiti previsti dalla legge, l’Autorità Giudiziaria ha confermato l’applicazione della misura di prevenzione personale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it