Asinara, operaio colpito da una scarica elettrica: è in ospedale

Rapido intervento da parte della Guardia Costiera che ha portato l'uomo a Stintino, dove era pronta un'ambulanza diretta al Santissima Annunziata di Sassari

Un operaio di 34 anni di Ittiri è stato colpito da una scarica elettrica mentre lavorava in un cantiere all’Asinara. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai medici della Cisom e poi trasferito in ospedale.

Sul posto infatti si è precipitata la Guardia Costiera, che lo ha condotto fino al porto di Stintino e successivamente il 34enne è stato portato al Santissima Annunziata di Sassari con un’ambulanza del 118.

Si resta in attesa di capire quali siano le condizioni dell’uomo, che è stato sottoposto a tutti gli accertamenti medici previsti.

