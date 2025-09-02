Sabbia spiagge sarde in vendita online, la denuncia del Grig: “Auspichiamo sanzioni”

Oltre alla sabbia, sarebbero presenti anche una conchiglia e una stella marina indicati come provenienti dalla Sardegna. L'associazione ha denunciato tutto alla Forestale

L’associazione ecologista Gruppo d’intervento Giuridico attraverso un comunicato ha reso noto di aver segnalato al Corpo Forestale la presenza di oggetti contenti sabbia, descritta come di provenienza dalle spiagge sarde, una conchiglia e una stella marina in piattaforme online di vendita.

“In precedenza il Grig aveva segnalato (5 luglio 2025) al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale analoga offerta di sabbia dichiarata come raccolta dalla iper-vincolata (vincolo paesaggistico, vincolo di conservazione integrale, parco nazionale e area marina protetta dell’Arcipelago della Maddalena) spiaggia rosa di Budelli (La Maddalena)” si legge nel comunicato.

“Nonostante ampie campagne di sensibilizzazione e di informazione – prosegue il Grig – l’asportazione di sabbia, conchiglie e, questa volta, addirittura Stelle marine a fini di lucro appare tuttora ben presente, anche sul web. Il Grig auspica rapidi accertamenti e pesanti sanzioni per i trasgressori”.

