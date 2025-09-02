Brotzu, arriva la Campana del Sollievo: simbolo di rinascita per i piccoli pazienti

La campana sarà dedicata ai bambini e ai ragazzi che concludono il percorso di chemioterapia. "Un dono prezioso" ha affermato il Commissario Straordinario Marcias

Al Brotzu arriva la “Campana del Sollievo” dedicata ai piccoli pazienti di Oncoematologia pediatrica. Il prossimo 9 settembre si terrà all’interno dell’ospedale la cerimonia di inaugurazione in cui lo strumento verrà appeso e messo a disposizione di chi vorrà celebrare e dare un messaggio di rinascita al termine di un percorso di chemioterapia.

L’iniziativa infatti si ispira al rito degli ospedali anglosassoni in cui è usanza suonare una campana, con tre rintocchi, dopo la guarigione dalla malattia. Il primo richiama la vita prima della malattia, il secondo rappresenta il tempo della diagnosi e della cura, il terzo annuncia la guarigione e il ritorno alla vita.

“La campana è stata donata all’Arnas da Vincenzo Lamanna – si legge in un comunicato – il cui gesto è stato accolto con grande riconoscenza e entusiasmo dalle dottoresse Rosa Maria Mura e Cinzia Zedda, rispettivamente Direttrice e Coordinatrice infermieristica della Struttura”.

“La Campana del Sollievo non segna solo la fine di un percorso terapeutico impegnativo: celebra anche la forza dei piccoli pazienti, il sostegno costante delle famiglie e la dedizione del personale sanitario, che ogni giorno accompagna i bambini con professionalità, empatia e sensibilità”.

“L’arnas è e sarà sempre vicino ai più deboli e fragili – ha dichiarato il Commissario Straordinario Maurizio Marcias – La Campana del Sollievo rappresenta un dono prezioso che darà ancora più valore a un momento fondamentale del percorso di cura, quello della rinascita”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it