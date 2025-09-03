In Evidenza Guspini, ruba profumi con una borsa schermata: arrestato un 23enne

Il giovane di origine senegalese, già noto alle forze dell’ordine, aveva con sé anche un coltello a serramanico: refurtiva restituita al negozio

Serata movimentata ieri in un punto vendita di prodotti per la casa e la persona a Guspini, dove un 23enne di origine senegalese, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri per furto aggravato.

Il giovane avrebbe utilizzato una borsa schermata per impossessarsi di 6 confezioni di profumo dal valore complessivo di circa 800 euro. Dopo aver superato le casse senza pagare, è stato fermato dai dipendenti del negozio, che hanno immediatamente allertato il 112.

All’arrivo dei militari, l’uomo è stato perquisito: nella sua disponibilità è stato trovato anche un coltello a serramanico lungo 16,5 centimetri, circostanza che ha fatto scattare anche la contestazione di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

La merce è stata recuperata e restituita alla responsabile dell’attività, una 50enne di Gonnosfanadiga, che ha formalizzato denuncia in caserma. Concluse le formalità, l’arrestato è stato trasferito nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Sanluri, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Tribunale di Cagliari.

