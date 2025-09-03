Selargius, arrestato un 20enne: in casa oltre mezzo chilo di cocaina e hashish

Nelle prime ore della notte i Carabinieri della Stazione di Selargius, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Quartu Sant’Elena, hanno arrestato in flagranza un 20enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è nata quasi per caso, durante una notifica legata a un diverso procedimento penale. Giunti presso l’abitazione del giovane, i militari hanno notato il suo atteggiamento nervoso e l’inconfondibile odore di hashish provenire dall’interno.

La successiva perquisizione ha confermato i sospetti: in casa il ragazzo nascondeva oltre mezzo chilo di cocaina, 24 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 520 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. L’intero materiale è stato sequestrato e sarà depositato presso l’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Cagliari.

Concluse le formalità, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima fissata per questa mattina davanti al Tribunale di Cagliari.

