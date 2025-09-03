Province Città Metropolitana Selargius, arrestato un 20enne: in casa oltre mezzo chilo di cocaina e...

Selargius, arrestato un 20enne: in casa oltre mezzo chilo di cocaina e hashish

I Carabinieri, che dovevano notificare un atto per un altro procedimento, hanno scoperto la droga insospettiti dall'atteggiamento del giovane

Di
Redazione Cagliaripad
-

Nelle prime ore della notte i Carabinieri della Stazione di Selargius, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Quartu Sant’Elena, hanno arrestato in flagranza un 20enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è nata quasi per caso, durante una notifica legata a un diverso procedimento penale. Giunti presso l’abitazione del giovane, i militari hanno notato il suo atteggiamento nervoso e l’inconfondibile odore di hashish provenire dall’interno.

La successiva perquisizione ha confermato i sospetti: in casa il ragazzo nascondeva oltre mezzo chilo di cocaina, 24 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 520 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. L’intero materiale è stato sequestrato e sarà depositato presso l’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Cagliari.

Concluse le formalità, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima fissata per questa mattina davanti al Tribunale di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE