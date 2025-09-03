Cagliari, Zé Pedro e Juan Rodriguez per la difesa: scopriamo i due acquisti

Il Cagliari ha rafforzato la propria difesa con due acquisti di rilievo, Zé Pedro e Juan Rodriguez, che portano al club un mix di esperienza e gioventù. Questi due colpi di mercato, arrivati alle ultime battute della sessione estiva di calciomercato, sembrano rispondere alle esigenze tecniche del mister e del club.

Zé Pedro, 28 anni, arriva a titolo definitivo dal Porto con un’operazione da circa 3,5 milioni di euro. Il difensore portoghese, che nella stagione 2024/25 ha collezionato 20 presenze con la squadra di Oporto, è un giocatore duttile che può ricoprire sia il ruolo di difensore centrale che di terzino destro. La sua esperienza in campo internazionale sarà un valore aggiunto per la squadra rossoblù.

Con l’arrivo di Juan Rodriguez, 20 anni, il Cagliari ha fatto un investimento per il futuro. Il giovane difensore uruguaiano, proveniente dal Peñarol per circa 4 milioni di euro, è un centrale mancino che può giocare anche da esterno. Il club ha notato le sue doti fisiche e tecniche, ma la sua giovane età richiede un lavoro di crescita e adattamento al calcio europeo. Il sogno di Rodriguez è quello di affermarsi nel calcio europeo, e l’approdo in Sardegna rappresenta un’opportunità unica per dimostrare il suo talento anche nel solco della tradizione uruguaiana in Sardegna.

L’arrivo dei due difensori offre nuove opzioni tattiche al mister e promette di rafforzare la retroguardia del Cagliari in vista del campionato. L’esperienza di Zé Pedro e il talento di Rodriguez si uniscono per affrontare le sfide della Serie A e puntano a consolidare la difesa della squadra.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it