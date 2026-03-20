Febbre del Nilo, Oristano potenzia la disinfestazione contro le zanzare

L'intervento mira a contrastare la proliferazione di zanzare, parassiti e altri agenti infestanti per prevenire la Febbre del Nilo

In coincidenza con il risveglio primaverile, la Provincia di Oristano ha dato il via a un potenziamento strategico delle operazioni di disinfestazione su tutto il territorio. L’ente locale ha formalizzato un accordo operativo con l’azienda Nuova Prima di Marrubiu, la quale si è aggiudicata l’appalto grazie a un ribasso del 26,10% rispetto al valore fissato a base d’asta.

L’intervento mira a contrastare la proliferazione di zanzare, parassiti e altri agenti infestanti, con un’attenzione prioritaria alla prevenzione sanitaria.

Il focus principale delle operazioni è infatti il monitoraggio e il contenimento degli insetti vettori responsabili della trasmissione del virus della West Nile (Febbre del Nilo), una criticità che richiede una vigilanza costante per tutelare la salute pubblica della popolazione oristanese.

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