Sassari in lutto, addio ad Alberto Chessa: aveva 54 anni

Un lutto che ha sconvolto la comunità.

Giornata di lutto a Sassari, dove quest’oggi è stato trovato senza vita il corpo di Alberto Chessa, all’interno della sua abitazione.

L’uomo aveva 55 anni ed era molto conosciuto in città. Faceva parte del Gremio dei Calzolai ed era stato obriere per tre volte.

Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social per la sua scomparsa: “Lascia un vuoto nel cuore dei sassaresi, ma il suo spirito e la sua passione continueranno a vivere nella memoria collettiva” e ancora: “Lo ricorderemo per la sua allegria e simpatia”.

