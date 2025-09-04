Morte Giorgio Armani, il cordoglio della Dinamo: “Figura straordinaria”

Il club biancoblù ha voluto fare le sue condoglianze all'Olimpia Milano per la scomparsa del suo presidente: "Visione e stile inconfondibile"

Giorgio Armani ha rivoluzionato il mondo della moda in Italia e nel mondo, ma la sua figura è stata un punto di riferimento fondamentale anche nel basket, essendo stato il presidente dell’Olimpia Milano.

Per questo motivo la Dinamo Sassari ha voluto mandare un messaggio di cordoglio per la sua scomparsa: “Figura straordinaria e simbolo di eccellenza italiana, Giorgio Armani è stato non solo un punto di riferimento nel mondo dello sport, ma anche un’autentica icona dell’imprenditoria e della moda a livello internazionale”

“La sua visione, il suo stile inconfondibile e la sua capacità di coniugare eleganza, passione e impegno hanno lasciato un’impronta profonda in ogni ambito in cui ha operato – si legge ancora nella nota – Alla società Olimpia Milano, alla sua famiglia e a tutti i suoi cari giungano le nostre più sincere e sentite condoglianze“.

