Sardegna, 13 incendi nella giornata odierna: elicottero in azione a Guasila

Più di qualche problema è stato registrato in località Barru dove le fiamme hanno bruciato 20 ettari di terreno

Sono stati 13 gli incendi divampati quest’oggi in Sardegna e fortunatamente solo in due casi è stato necessario il supporto di mezzi aerei della flotta regionale. Questo è quanto emerge dal report giornaliero della Forestale.

Qualche problema è stato registrato a Guasila dove le fiamme hanno devastato 20 ettari di terreno in località Barru. Sul posto, oltre alle squadre di terra, è intervenuto anche un elicottero proveniente dalla base di Villasalto.

Moderata preoccupazione anche a Bari Sardo, in località Campu Moro, dove è intervenuto l’elicottero proveniente dalla base di San Cosimo.

