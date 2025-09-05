Caterina Murino, è nato Demetrio Tancredi: l’attrice mamma a 47 anni

Cagliaritana, attrice internazionale e icona del cinema italiano, Caterina Murino è diventata mamma per la prima volta. Il 21 agosto 2025, alle 18.17, è nato Demetrio Tancredi, frutto dell’amore con il compagno Édouard Rigaud. A dare l’annuncio è stata la stessa Murino con un post sui social, in cui ha condiviso la gioia insieme a un pizzico di ironia: “La loro mamma e il loro papà stanno bene e pazzi di gioia per le future notti insonni”.

La notizia arriva dopo un percorso personale complesso. Solo a luglio l’attrice aveva rivelato la sua gravidanza, raccontando i difficili anni segnati da due aborti spontanei e dalla scelta di affidarsi alla medicina per coronare il sogno di diventare madre. Un racconto che aveva commosso i suoi fan, oggi entusiasti nel festeggiare con lei questo nuovo inizio.

