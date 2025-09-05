Quartu Sant’Elena, arrestato 56enne: violava ripetutamente i domiciliari

L'uomo è stato tradotto in carcere dopo le reiterate violazioni rispetto ai domiciliari a cui era sottoposto da tempo

Nelle prime ore di oggi i Carabinieri della Stazione temporanea di Flumini di Quartu hanno arrestato un 56enne di Monserrato, domiciliato a Quartu Sant’Elena e già noto alle Forze di Polizia, che si trovava sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

Il provvedimento è scattato in esecuzione di un decreto dell’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari, che ha disposto la sospensione cautelativa della misura alternativa e il ripristino della detenzione in carcere, a causa delle reiterate violazioni delle prescrizioni da parte dell’uomo, puntualmente accertate e segnalate dai militari.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto nella Casa Circondariale di Uta, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

