Europei Basket, la Fiba esalta Spissu: “Se il destino della Terra è in gioco, voglio lui”

L'Italia vola agli ottavi, dove affronterà la Slovenia, ma nel corso della fase a gironi il play sardo è stato fondamentale, soprattutto nel match contro la Bosnia

Europei Basket, la Fiba esalta Spissu: “Se il destino della Terra è...

L’Italbasket continua a sognare agli Europei. Dopo aver archiviato la fase a gironi con 4 successi e una solo sconfitta, agli ottavi di finale Marco Spissu e compagni dovranno fare i conti con la Slovenia di Luka Doncic.

Intanto, il play sardo si è già preso la scena più volte ed è stato anche protagonista di un siparietto simpatico con la Fiba sui social.

In occasione della partita contro la Bosnia, in cui il play ha sfoderato una prestazione da 14 punti e 5 assist, gli account social della Fiba hanno voluto sottolineare in modo ancora più evidente la sua ottima performance.

“Open shot, il destino dell’universo è in gioco, i Marziani hanno un raggio letale puntato sulla terra, devi segnarlo… Io voglio Marco Spissu!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FIBA EuroBasket (@eurobasket)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it